Lokale politie ontving in augustus 14 meldingen over inbrekers in Moerbeke, Wachtebeke, Lochristi en Zelzate

de lokale politie heeft in augustus veertien meldingen van inbraken en of inbraakpogingen ontvangen op haar grondgebied. Zo meldt ze in een persbericht. De zone is bevoegd voor Wachtebeke, Zelzate, Moerbeke en Lochristi. Inbrekers sloegen de voorbije maand ook zeven keer toe in een voertuig.