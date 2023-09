Heyerdahl bouwt nieuwe school voor 200 leerlingen in Clement­wijk: “Oude gebouwen barsten letterlijk uit hun voegen”

De GO! leefschool Heyerdahl in Sint-Niklaas is begonnen met de bouw van een gloednieuwe school in de nieuwe Clementwijk. Die moet in september van volgend jaar de deuren openen, en plaats bieden aan zo’n 200 leerlingen. De huidige containerschool even verderop in de wijk zal na de verhuizing worden afgebroken.