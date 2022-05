Stekene krijgt nieuw natuurdomein aan Bekaf: “Gronden worden in 2024 gratis overgedragen aan gemeente”

Waar vandaag nog de oude zandwinningsputten liggen in het bosrijke gebied te noorden van de E34, moet vanaf 1 januari 2024 een gloednieuw natuurgebied ingericht worden. Het gemeentebestuur maakte in maart van vorig jaar een overeenkomst met de firma Vagaetrans om de putten, waarin water staat, terug op te vullen met restgrond. “Vervolgens worden de gronden bij de start van 2024 kosteloos overgedragen aan de gemeente”, schetst schepen voor Milieu Pieter De Witte (GeBe). “Daarna zal het gebeid omgevormd en heringericht worden tot een natuurgebied. Ook dat is gratis voor de gemeente. Alle administratieve zaken zijn net als het participatietraject met de omwonenden al afgerond. In het dossier werd ook een studiebureau betrokken. Nu is het wachten tot januari van 2024 om aan de slag te kunnen gaan. Dit gebied zal een grote meerwaarde creëren voor de Stekenaren op het vlak van recreatie en biodiversiteit.”