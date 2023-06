Sportschepen Heidi Van Gaever (57) in het zadel voor fietstocht van 1.200 kilometer: “In acht etappes naar bevriende gemeente La Bastide”

Fietser ligt wekenlang in coma nadat onopletten­de bestuurder portier van auto opengooit: “Niemand die weet of het ooit nog goed komt”

Een plots openzwaaiend autoportier in de Knaptandstraat in Sint-Niklaas heeft bijzonder zware gevolgen gehad voor een gepensioneerde fietser die er tegenaan reed. Het slachtoffer zweefde vijf dagen lang tussen leven en dood, lag drie weken in coma en moet tot op vandaag revalideren. De bestuurder van de auto kreeg een maand rijverbod. Een reconstructie van de tragische woensdagvoormiddag in 2022.