Spoedoverleg heeft succes : álle fietspaden N403 worden hersteld

Bewoners tijdelijk geëvacu­eerd na gaslek tijdens graafwerk­zaam­he­den

De bewoners van een aantal huizen en appartementen rond het Helsinkiplein in Sint-Niklaas zijn maandagochtend tijdelijk geëvacueerd na een lek in een hoofdgasleiding. Dat was ontstaan tijdens graafwerkzaamheden. Na een half uurtje was het lek terug gedicht en kon iedereen opnieuw naar huis.