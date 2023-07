Spelconsole en brieventas gestolen in flat Nationalestraat

Broers die inbrekers afranse­ling gaven: “Zou niet iedereen zo reageren als hij voor tweede keer in drie weken tijd bestolen wordt?

De twee betrapte inbrekers die dinsdagacht een pak rammel kregen in Sint-Niklaas, waren volgens de getroffen bewoners gewapend. Vier broers uit de getroffen familie waren bij de - hevige - vechtpartij betrokken, maar mochten na verhoor beschikken. “Dit was wettelijke zelfverdediging”, getuigen ze. “Eén van de dieven heeft een slag uitgedeeld met een ijzeren staaf en in de buurt is ook een vuurwapen gevonden.” Wij konden met één van hen spreken.