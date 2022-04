Snelheidsduivel rijdt op 5 minuten tijd twee keer meer dan het dubbele in bebouwde kom en krijg twee jaar rijverbod

De feiten speelden zich af op 28 januari 2021 in Stekene. De eerste keer werd hij geflitst met een snelheid van 125 kilometer per uur in de bebouwde kom. Enkele minuten later was het opnieuw prijs op dezelfde plaats en werd hij geflitst met een snelheid van 101 kilometer per uur in de bebouwde kom. De man zelf had geen enkele verklaring voor deze snelheidsovertreding en besefte dat hij in de fout is gegaan. “Ik weet dat het zware feiten zijn, maar hoop dat ik mijn job nog kan uitvoeren en een milde straf krijg", aldus S.