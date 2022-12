Sinterklaas komt met raket naar basisschool De Zonnebloem

Sint-Niklaas Keuken van apparte­ment uitgebrand door vergeten pan op het fornuis

In de Beenaertwijk in Sint-Niklaas is maandagavond brand uitgebroken in een appartement op de vierde verdieping. Het vuur ontstond in de keuken en ging gepaard met een zware rookontwikkeling die zich in het hele appartement verspreidde.

28 november