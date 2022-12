Schrijver en dichter Willem Persoon schenkt volledige boekencollectie aan bibliotheek

Belsele Elektrici­teits­kast vat vuur: huis hangt vol rook, maar vlammen doven uit zichzelf

De elektriciteitskast van een huis in de Nauwstraat in Belsele heeft woensdagochtend vuur gevat. Dat zorgde voor heel wat schade in de achterbouw van de woning. Op het moment van de brand was er niemand thuis.

