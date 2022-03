Schouwbrand wordt uitslaande dakbrand: huis verwoest, opvang gezocht voor bewoners

Stekene/Sint-Niklaas Oekraïens gezin start inzamelac­tie voor hulpgoede­ren: “Alle contact met familie kwijt”

Het Oekraïens gezin van Natalia Kharyuk in Stekene is met een inzamelactie gestart voor hulpgoederen. Buren kwamen al massaal medicatie, verband, kledij en babyvoeding brengen. “Woensdag brengen we met de aanhangwagen alles naar Brussel vanwaar het rechtstreeks naar het oorlogsgebied gaat”, zegt Natalia, die het contact met haar familie in het noorden van Oekraïne helemaal kwijt is. Ook in Sint-Niklaas klinkt de roep om structurele hulpacties op te starten.

1 maart