Roodrijder veroorzaakt botsing op kruispunt Kemzekedorp

Agressieve man “verplicht” vrouw om op te draaien voor snelheids­over­tre­din­gen: “Anders kreeg ik klappen”

Een vrouw uit Sint-Niklaas is veroordeeld tot zes maanden cel voor een reeks snelheidsovertredingen die ze naar eigen zeggen nooit heeft gepleegd. “Ik moest zeggen dat ik had gereden, of ik kreeg klappen van mijn echtgenoot”, getuigde ze in tranen in de politierechtbank.