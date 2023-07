Reynaertstrips voor leerlingen Broederschool: “Bekende sluwe vos werd heel het jaar in de kijker gezet”

Uitbater gezocht voor nieuwe brasserie De Ster: “Horecazaak moet liefst alle dagen open zijn”

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen is op zoek naar een concessiehouder voor de nieuwe brasserie in het nieuwe inkomgebouw van De Ster in de Lange Rekstraat in Sint-Niklaas. De start van de uitbating is voorzien voor januari van 2025.