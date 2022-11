Restaurant Reintje sluit de deuren: “Tijd om aan onze tweede jeugd te beginnen”

Reintje was een vaste waarde in het dorp van Kemzeke. Met een klassieke keuken konden chef-kok Luc Polfliet en zijn echtgenote Peggy Masyn jarenlang op heel wat vaste klanten rekenen. “Dat ons restaurant zo’n succes zou worden, hadden we 31 jaar geleden nooit durven hopen of dromen”, neemt het echtpaar afscheid van haar klanten. “We begonnen aan een avontuur waar we het begin, maar ook het einde niet van kenden. Tot nu. Ondertussen hebben we twee kinderen, een kleindochter, een toekomstig kleinkind en veel levenservaring. Het is tijd om op pensioen te gaan en aan onze tweede jeugd te beginnen.”