ZOMERSERIE | LOVE ZEELAND Het geluk was goed verborgen, maar Tom en Do vonden het in Zeeland

Tom en Do Van Buynder zijn echte grenslanders. Hij is Belgisch, zij heeft de dubbele nationaliteit. Nu ze zijn neergestreken in Zeeuws-Vlaanderen, leven ze hun droom met een eigen B&B en brouwerij, en ervaren ze de rust als rijkdom.