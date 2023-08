Smeulefees­ten sluiten zomervakan­tie af met kampvuur en muziek: “Toegangs­prijs is een blok brandhout”

De Smeulefeesten in Nieuwkerken-Waas zijn op zaterdag 26 augustus aan hun achtste editie toe. Met een kampvuur, concerten, kinderanimatie en veel sfeer vormt het evenement een perfecte afsluiter van de zomervakantie. De toegang is gratis, in ruil voor een blok brandhout.