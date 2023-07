Tijdelijk geen eredien­sten meer in Heilig Kruiskerk door scheuren in gewelven: “Vermoede­lijk gevolg van zware windstoten”

De Heilig Kruiskerk in Stekene gaat enkele maanden dicht voor erediensten, begrafenissen en huwelijken. Tijdens een inspectie werden scheuren in de gewelven vastgesteld. “Er is geen gevaar voor de stabiliteit, maar we kunnen ook niet het risico nemen dat er plots een steen naar beneden zou vallen”, zegt Gert Laekeman, voorzitter van de kerkfabriek.