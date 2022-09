Politierechter maakt komaf met hardleerse bestuurder en stuurt hem vier jaar naar de cel

Sint-Niklaas Centerken en ijssalon Foubert smelten samen: “Met De Casino en het park van Daniël Ost brengen we leven in de straat”

De bekende brasserie Centerken is vernieuwd en verhuisd naar een aanpalend pand in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Ook ijssalon Foubert is volledig vernieuwd en vergroot, en opent op 1 september de deuren. Beide zaken zijn nu samen goed voor 400 zitplaatsen.

29 augustus