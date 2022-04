Politie Waasland-Noord haalt 18 hardrijders uit het verkeer

Sint-Niklaas Casinos­traat blijft afgesloten na instorting restaurant ‘t Heerehuys: “Sloop kan nog even duren”

Een deel van het gebouw van restaurant ’t Heerehuys in de Casinostraat in Sint-Niklaas wordt momenteel volop gesloopt. Tijdens graafwerkzaamheden maandagochtend was de zijgevel van het pand in elkaar gestort en kwam een derde van het gebouw op losse schroeven te staan. De Casinostraat blijft afgesloten voor alle verkeer.

27 april