Plannen voor nieuwe Mc Donalds: hamburgerrestaurant wil deuren openen aan Tromp

RESTOTIP. Amical Grembergen: “Lekkere lunch in huiselijk kader”

Hartelijk, familiaal en ongedwongen. Dat is de sfeer die zaakvoerder Peter Vercammen wil oproepen in zijn restaurant Amical in Grembergen. Wij schoven aan tafel voor de lunch. Proefden dat het lekker was. En voelden ons meteen thuis.