Peter (57) bouwt eigenhandig flitspaal om hardrijders af te schrikken: “Flitslamp bedien ik vanachter het raam met afstandsbediening”

StekeneEen boete uitdelen kan hij niet maar hardrijders de stuipen op het lijf jagen wel. Peter Van der Gucht (57) uit Stekene bouwde zelf een wel erg waarheidsgetrouwe flitspaal en plaatste die in zijn voortuin. Met effect want heel wat chauffeurs gaan spontaan op de rem staan.

Peter woont langs de drukke provinciale baan N403 die Sint-Niklaas met Hulst verbindt. “Er is een snelheidsbeperking van 50 km/uur maar veel chauffeurs houden zich hier niet aan”, vertelt hij. “De slechte staat van het wegdek maken het nog erger. Vlak voor mijn deur zijn diepe putten geslagen die het huis doen daveren. Vooral ’s nachts duwen veel bestuurders het gaspedaal helemaal in op deze brede baan. We vragen met de buurt al lang om hiertegen iets te ondernemen. Er is wel een heraanleg beloofd van de gewestweg maar daar zijn we intussen al jaren op aan het wachten.”

Handige carrossier

Enkele buurtbewoners spoorden Peter aan om zelf een flitspaal te bouwen. “Ik sta hier namelijk bekend als een handige Harry”, lacht hij. “Ik werk in een carrosseriebedrijf. Voor mij was zo’n flitspaal maken een fluitje van een cent. Ik heb een paar foto’s gedownload van internet en ben hiermee aan de slag gegaan. Een andere buur heeft de sticker geprint van het bedrijf Gatsometer dat de meeste flitspalen in ons land fabriceert. We wilden het immers zo waarheidsgetrouw mogelijk maken.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

Flitslamp op afstandsbediening

Er zit ook een flitslamp in de paal. “Ik moet enkel de elektriciteitsleiding nog leggen voor de voeding. Flitsen gebeurt met een afstandsbediening. Ik ga me hiervoor achter het raam zetten op de bovenverdieping. Zo zie ik snelheidsduivels al van ver aankomen. Voor deze tweede fase wacht ik tot de opening van The Lakehouse een kilometer verderop. In de zomer hebben we veel last van bezoekers van deze dancing.”

Quote Een chauffeur heeft de flitspaal intussen al op Waze gezet. Hij is dan ook moeilijk te onderschei­den van een echt exemplaar. Peter Van der Gucht

Maar ook zonder te flitsen heeft de paal effect. “Iemand heeft de flitspaal zelfs al op Waze gezet”, lacht Peter. “Hij is dan ook moeilijk te onderscheiden van een echt exemplaar. Ik heb al veel felicitaties gekregen van buren. Als ik de paal overeind zet, wordt er opmerkelijk minder hard gereden.”

Politie op bezoek

Ook de politie heeft de flitspaal al opgemerkt. “Ze zijn al twee keer langs geweest”, bevestigt Peter. “Ik had op voorhand wel mijn huiswerk gemaakt en wat opzoekingen gedaan. Op privégrond mag de paal er staan. De eerste agenten twijfelden nog maar bij een tweede bezoek van de politie moesten ze toegeven dat ik niks fout doe.”

Dat bevestigt ook Leo Mares, korpschef van de zone Waasland-Noord. “We hebben hierover contact gehad met het Agentschap Wegen en Verkeer maar de flitspaal staat niet op de openbare weg maar in een tuin. En als het effect heeft en er minder snel gereden wordt, hebben we daar eigenlijk ook geen probleem mee.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters