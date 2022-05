Opnieuw zitdag voor invullen van belastingbrief: “We kregen signalen dat hulp nodig was”

Kemzeke Lourdeska­pel in originele staat hersteld na restaura­tie van een jaar: “Een belangrijk bouwwerk in de geschiede­nis van ons dorp”

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in de Regentiestraat in Kemzeke is gerestaureerd in haar originele staat. Het bouwwerk uit 1878 kreeg een complete make-over, met dank aan heel wat buren en vrijwilligers. “Het is een juweeltje van formaat geworden", is voorzitter Luc Smet van de kerkfabriek lovend.

