Nieuwjaarswandeling op 22 januari

Sint-Niklaas Verfproduc­ten geloosd in beek: kikkers overleven vervuiling niet

Buurtbewoners hebben deze week vervuiling vastgesteld in de beek van de Godschalkwegel aan de Iepenstraat. Onbekenden hadden verfproducten geloosd in het water. Enkele kikkers overleefden de verontreiniging niet. De brandweer kwam ter plaatse om de beek in te dammen en proper te maken.

28 december