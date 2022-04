Nieuwe website betrekt Stekenaren bij beleid: “Inwoners weten het best wat er leeft in hun straat en hun buurt”

Sint-Gillis-Waas RESTOTIP. Vegeta­risch én lekker: “Een grote groene check voor broodjes­zaak Gourmande”

Waar kan je in het Waasland lekker én vegetarisch eten? Het aanbod is niet enorm groot, zeker niet als het een snelle hap, broodje of lunch moet zijn. Wij stopten onderweg op goed geluk in broodjeszaak Gourmande in Sint-Gillis-Waas, waar we verrassend veel keuze kregen.

