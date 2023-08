Nieuwe reeks namen voor Crammerock: The Haunted Youth, S10 en Kraantje Pappie

Rijverbod voor dronken bromfiet­ser die onderuit gaat na avondje op kerstmarkt: “Het had voor het eerst gevroren”

Een dronken bromfietser is door de politierechter in Sint-Niklaas veroordeeld tot een rijverbod nadat hij in de Plezantstraat onderuit was gegaan. De man was op terugweg van de kerstmarkt en werd naar eigen zeggen verrast door het gladde wegdek.