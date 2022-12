Nieuwe kindergemeenteraad buigt zich over problemen van leeftijdsgenootjes: “We vertegenwoordigen twee jaar lang alle kinderen van Stekene”

Sint-Gillis-Waas “‘Zo jong en dan ook nog eens een vrouw’, zeiden ze... ik heb me moeten bewijzen”: Maaike De Rudder (29) blikt terug op vier jaar als jongste burgemees­ter van België

Maaike De Rudder (29) was in 2018 de jongste burgemeester van België. Ondertussen is ze voorbijgestoken door haar 27-jarige partijgenoot Dennis Fransen in Pelt. Hoe het voelt om tijdens je jeugdige jaren het gewicht van zo’n sjerp over de schouder te dragen? “Veel tijd voor vriendinnen, een gezin en familie is er helaas niet”, maakt Maaike de balans op.

