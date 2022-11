Nederlandse tweeling viert verjaardag met 40 vrienden in Rode Duivelstenue op Vestingcross Hulst: “Weddenschap voor ons 65ste levensjaar”

De Vestingcross in het Nederlandse Hulst op luttele kilometers van de grens met België brengt steevast duizenden mensen op de been waaronder een pak Vlamingen. Zij zagen Mathieu Van der Poel in zijn wederoptreden triomferen. Omstreeks 14 uur ging de volle aandacht echter naar ‘Koning Voetbal’. Om de talrijk opgekomen Belgische én Nederlandse fans de gelegenheid te geven de WK-wedstrijd van de Rode Duivels te volgen, plaatsten de organisatoren verschillende grote schermen.

Reserve-Belgen

In de VIP-tent bleven nagenoeg alle 1.000 gasten op post om te supporteren. Het opvallendste gezelschap was ongetwijfeld dat van de Nederlandse tweeling Paul en Annette Strooband, die samen met 40 vrienden, gehuld in Rode Duivelsshirt, de confrontatie met Marokko volgden. “We vieren beiden onze 65ste verjaardag en ik had mijn vrienden uitgedaagd om in het shirt van de Belgen naar de cross te komen. Zo gezegd, zo gedaan”, vertelt Paul. “Als inwoners van het grensgebied hebben we sowieso wel een hart voor de Belgen en ik ben zelf ook werkzaam over de grens bij Conway in Temse.” Onder de 40 vrienden slechts één Belg: Marnix Verstraete. “Ik ben oorspronkelijk afkomstig van Gent, maar woon ook al 33 jaar in Nederland. We noemen onszelf wel eens ‘reserve-Belgen’”, lacht hij.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Paul Strooband (links) met de enige Belg in het gezelschap: Marnix Verstraete. © Yannick De Spiegeleir

Beste van twee werelden

Ook buiten de VIP-tent konden Belgen en Nederlanders zij aan zij de match op groot scherm volgen. Daar troepten zo’n 200 fans samen. Pieter Schelfhaut is samen met zijn vrienden uit Sint-Gillis-Waas afgezakt naar Hulst. Hij is helemaal uitgedost in de kleuren van ons nationale voetbalelftal. “We zijn sowieso fans van de cross. Door hier naar de Rode Duivels te kijken, combineren we het beste van twee werelden: wielrennen en voetbal.” Stijn Maessen, een Belg die al een tijdje in Nederland woont, denkt er net zo over. “Ik denk dat heel wat mensen zich hebben laten afschrikken door het voorspelde regenweer, maar het is best aangenaam om hier naar de Duivels te kijken.”

Belgisch frietje

Iets verderop staan de Nederlandse vrienden Eric, Tommy en Hilaire met een Belgisch frietje in de hand vlak voor de aftrap van de wedstrijd. “Belgischer wordt het niet”, lachen ze. Ze geraken het niet eens over wie het verst zal geraken op het tornooi: de Nederlanders of de Belgen. “Ik denk toch dat het België wordt”, lacht Eric. De organisatoren van de Vestingcross kijken sowieso terug op een geslaagde editie. “We mochten vandaag zowat 10.000 fans verwelkomen. Dat zijn er in normale omstandigheden meer, maar door het WK hebben we het startuur van de elites noodgedwongen vervroegd. We zijn dus heel tevreden met deze opkomst”, zegt Bram De Brauwer. “Vanaf nu is het volop aftellen naar het BK Veldrijden dat we begin volgend jaar organiseren in Lokeren.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Rode Duivels op groot scherm op Vestingcross in Nederlandse Hulst. © Yannick De Spiegeleir

Volledig scherm Tommy, Eric en Hilaire. © Yannick De Spiegeleir

Volledig scherm Rode Duivels op groot scherm op Vestingcross in Nederlandse Hulst. © Yannick De Spiegeleir

Volledig scherm Rode Duives op groot scherm op Vestingcross in Nederlandse Hulst. © Yannick De Spiegeleir

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.