Nederlandse motoragent levensgevaarlijk gewond na frontale aanrijding bij grensoverschrijdende controleactie

stekeneEen Nederlandse motoragent is vrijdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een frontale aanrijding in de De Stropersstraat in Stekene. De motard reed in de richting van de E34 en botste tegen een Porsche die de parking wou opdraaien van zomerbar The Lakehouse. De agent nam deel aan een grensoverschrijdende controleactie met Belgische collega’s van de politiezone Waasland-Noord.

Het ongeval gebeurde om iets na 21 uur op de provinciale baan tussen Sint-Niklaas en Hulst, zo’n kilometer van de grens. De motoragent van de Nederlandse politie nam deel aan een grensoverschrijdende actie in samenwerking met de politie Waasland-Noord. Ter hoogte van de populaire zomerbar The Lakehouse kwam de agent frontaal in aanrijding met een zware Porsche die net de parking wou opdraaien. De impact was bijzonder groot. Beide voertuigen werden tot schroot herleid en de motard werd metersver weggeslingerd tegen een geparkeerde auto. Een MUG-team en ziekenwagen kwamen ter plaatse om het slachtoffer de eerste zorgen toe te dienen. De agent werd vervolgens met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Geen dronkenschap

De De Stropersstraat was urenlang voor alle verkeer afgesloten. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Zo is het voorlopig nog niet duidelijk of de zwaailichten van de politiemotor al dan niet aanstonden. De chauffeur van de Porsche, een 24-jarige man uit Sint-Niklaas, merkte de motor ofwel te laat op, of maakte een inschattingsfout omtrent zijn snelheid. Dat zal het onderzoek nu moeten uitwijzen. Hij was alleszins niet onder invloed en blies volgens het parket safe.

Controleactie

De motoragent nam vrijdagavond deel aan een controleactie van de Belgische collega’s van de politiezone Waasland-Noord. De De Stropersstraat is de belangrijkste verbindingsweg van en naar Nederland. De controle was gericht op het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer. Een ploeg van de Nederlandse politiezone Zeeuws-Vlaanderen had post gevat aan de grensovergang terwijl de collega’s van de zone Waasland-Noord aan de verkeerswisselaar De Tromp stonden. Waarom de motoragent het dispositief had verlaten en richting E34 reed, is voorlopig nog onduidelijk. Mogelijk zag hij een voertuig dat hij wou onderscheppen voor controle. Het radioverkeer zal hierover meer duidelijkheid moeten brengen. De man zelf verkeert volgens het parket nog altijd in levensgevaar en kon nog niet verhoord worden. De politiezone Waasland-Noord betreurt het ongeval tijdens de controleactie en heeft het slachtoffer een spoedig herstel toegewenst.

