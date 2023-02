‘My Local Job’-app wijst 33 lokale bedrijven de weg naar werknemers: “De Tinder tussen werkgever en werkzoekende”

‘My Local Job’ werd eind 2021 in primeur gelanceerd in Stekene. “Met deze laagdrempelige app kan je zonder cv of motivatiebrief zoeken naar een geschikte lokale job”, legt schepen voor Economie Pieter De Witte (GeBe) uit. “Wie intekent wordt gecontacteerd door de werkgever voor een gesprek. En dat ongeacht het om een korte of lange tewerkstelling, stageplaats of vrijwilligerswerk gaat. De app kan door alle Stekenaars gratis worden gebruikt. Op basis van een aantal filters krijg je een overzicht van de jobs die interessant kunnen zijn. Door eenvoudig te swipen, stel je je kandidaat. My Local Job is als het ware de Tinder tussen werkgever en werkzoekende.”