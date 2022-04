Motorrijdster gewond bij aanrijding in Polenlaan

Sint-Niklaas Conner Rousseau palmt Fabrieck in met ‘Hackathon’

Vooruit-Voorzitter Conner Rousseau heeft donderdagavond een ‘Hackathon’ gehouden in de eventzaal Fabrieck in de Kalkstraat in Sint-Niklaas. Samen met een tweehonderdtal deelnemers uit het Waasland wisselde hij ideeën uit over een betere zorg. Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke was aanwezig.

22 april