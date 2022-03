Monsterklas 7-sprong schopt het tot halve finale Whizzkids-wedstrijd

Sint-Gillis-Waas/Stekene Salons Art Nouveau is uitgefeest: gebouw wordt eind mei gesloopt

Het horecamonument Salons Art Nouveau in de Dagsterrestraat wordt eind mei gesloopt. In de plaats komt een nieuwbouwproject met gezinswoningen. Uitbater en chef-kok Marc Demonie opent eind dit jaar een nieuw restaurant in Stekene.

29 maart