Matthieu liep 365 dagen op rij minstens 5 kilometer voor het goede doel: “Niet altijd evident als het buiten bijna 40 graden Celsius is”

Sint-Niklaas Stad brengt ‘warme plekken’ in kaart: “Hier kan je zowel letterlijk als figuurlijk opwarmen”

Het stadsbestuur heeft alle ‘warme plekken’ die vrij toegankelijk zijn in Sint-Niklaas en deelgemeenten in kaart gebracht. Inwoners kunnen er niet alleen terecht om zich te warmen, maar ook voor een praatje of een tas koffie.

3 januari