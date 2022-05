Marco Kimsen na twee jaar opnieuw op het podium: “De knaldrang is groot”

Sint-Niklaas Leerlingen Broeder­school Handel verbroede­ren met Poolse jongeren in Gliwice: “Oorlogs­drei­ging werd voor week naar achter­grond geduwd”

Een groep leerlingen en leerkrachten van de afdeling Handel van de Broederschool in Sint-Niklaas is naar Gliwice in Polen gereisd in het kader van een Erasmusproject. Ze werkten er zes dagen lang samen met Poolse en andere buitenlandse jongeren rond het thema ‘Let’s Read’.

25 mei