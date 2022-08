Lichtgewonden bij frontale botsing aan Oost-Eindeken

Stekene/Sint-Niklaas VAKANTIE­TIPS VOOR DE THUISBLIJ­VERS. ‘Vlotjes Genieten’ op de Stekense Vaart: “Drie uur dobberen op drijvend terras zonder je ook maar een seconde te vervelen”

Toegegeven, toen het woord ‘vlottentocht’ voor het eerst viel in onze huiskamer was er op zijn zachtst gezegd enige terughoudendheid. Beelden van gesjorde balken op lege olievaten en schipbreuk lijdende matrozen flitsten door ons hoofd. Moedig zetten we toch door en gingen aan boord met onze kinderen, vrienden én een goeie fles. En die horrorbeelden? Die waren dan al vergeten.

9 augustus