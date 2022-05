Leerlingen Tuimelaar brengen ‘De Heks van Boudelo’ tot leven met spannend luisterverhaal

Het idee voor de luistertocht kwam er naar aanleiding van het project ‘Erfgoedredders’ van de provincie Oost-Vlaanderen. Dat wil leerkrachten van basisscholen aanmoedigen om kinderen over erfgoed te leren. Vrije Basisschool Tuimelaar uit Klein-Sinaai, het gemeentebestuur van Stekene en Het Genootschap van Boudelo sloegen de handen in elkaar, en staken een oud onbekend verhaal in een modern jasje. “We kwamen op het idee om de kinderen van het vierde leerjaar het oude volksverhaal ‘De Heks van Boudelo’ te laten inlezen”, vertelt Tony De Wilde van het Genootschap van Boudelo. “De leerlingen vonden zelfs nog het originele exemplaar van het verhaal terug dat 100 jaar geleden werd gedrukt. De opnames gebeurden in november van vorig jaar. Het was meteen een stevige leesoefening, want er werd ook gelet op articulatie en intonatie.”