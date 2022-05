Leegstaand rusthuis krijgt nieuw leven als nieuwbouwproject: ‘den Abri’ wordt omgetoverd tot 31 luxe-appartementen en 4 penthouses

Sint-Niklaas Cybercrimi­ne­len geven zich uit voor Lieven Dehand­schut­ter: burgemees­ter dient klacht in bij politie

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) van Sint-Niklaas is het slachtoffer geworden van cybercriminelen. Die probeerden in zijn naam geld af te troggelen bij zijn vrienden en kennissen. De burgemeester diende klacht in bij de politie.

