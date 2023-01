Kerstverlichting gestolen uit voortuin

Sint-Niklaas IJsberen­duik maakt opnieuw de borst nat: “Eerst water in, daarna zoenen en nieuwjaars­wen­sen uitwisse­len”

De Wase IJsberenduik maakt zich op zondag 8 januari op voor een nieuwe editie. En dat na twee jaar corona-afwezigheid. Er worden opnieuw honderden badgasten in en rond het water van De Ster in Sint-Niklaas verwacht. “Maar dat je het water induikt, is niet het állerbelangrijkste”, klinkt het bij de organisatoren.

3 januari