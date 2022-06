Kerenza Van de Walle studeert af van 4de middelbaar en gaat naar de ‘grote’ school

Moerbeke-Waas Maximum Image lanceert nieuwe huisstijl in Verbeke Foundation

Wat ooit begon op de zolder van Patrick Notteboom in Moerbeke-Waas als start-up is vandaag uitgegroeid tot een solide, familiale kmo. Maximum Image, het bedrijf van Notteboom, vierde zijn 15-jarig bestaan in Verbeke Foundation in Stekene.

