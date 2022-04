Kemzekedorp twee dagen lang afgesloten door rioleringswerkzaamheden

Sint-Niklaas Robots doen intrede in Sint-Niklase horeca: “Goedkoper dan personeels­lid”

Steeds meer Wase horecazaken doen een beroep op een robot voor de bediening van hun klanten. Dat is onder meer het geval in sushirestaurant Oishi op het Stationsplein in Sint-Niklaas, waar een ‘katrobot’ wordt ingeschakeld om de bestelde gerechten tot aan elke tafel te brengen. “We sparen er een personeelslid mee uit”, zegt uitbater Jimmy Su van Oishi.

7 april