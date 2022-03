Jonas zoekt na 20 jaar overnemer voor zijn manege Het Koninklijke Bos: “Een wondermooi verhaal, maar het werk is te zwaar geworden”

Met elke week tweehonderd mensen die over de vloer komen heeft Jonas Bauwens de handen vol. Wat twintig jaar geleden begon als een kleine paardenmanege is vandaag uitgegroeid tot een drukbezochte paardenstal met een eigen piste, pension, zorgboerderij en fokkerij. “Mijn ‘kindje’ is volwassen geworden”, beseft Jonas. “En dat betekent dat het te groot en te zwaar geworden is voor mij alleen om te dragen. Al twintig jaar lang ben ik zeven dagen op zeven bezig met lesgeven en het verzorgen van alle dieren. Tijd voor ontspanning of vakantie was er nooit. Ik doe het werk nog steeds bijzonder graag, maar voor mij is de tijd gekomen om een ander pad in te slaan. Het Koninklijke Bos valt niet meer te combineren met de zorg voor mijn acht kinderen. Zeker na de relatiebreuk met mijn partner. Ik kijk uit naar minder verantwoordelijkheid en een ander levensritme.”