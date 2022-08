Jimmy ‘The Beast’ Laureys stapt voor derde keer in huwelijksbootje: “Nu is het écht wel de goeie keer”

De deuren van het gemeentehuis in Stekene waren zaterdag maar net breed genoeg voor de torso van Jimmy Laureys. De meermaals gelauwerde Sterkste man van België trad er in het huwelijksbootje met Wendy D’hooghe. Het koppel leerde elkaar zes jaar geleden kennen op het werk bij Katoen Natie in de haven van Antwerpen. Ze bleken een passie voor krachtsport te delen, en al snel besloot Wendy te komen trainen in Jim’s Asylum, het eigen sportcentrum van Jimmy in Sint-Niklaas. Van het éne kwam daarna het andere. “Wendy is voor mij het anker dat heel mijn leven bij elkaar houdt”, zegt Jimmy, die al aan zijn derde huwelijk toe is. “Ik heb in mijn leven al heel veel tegenslagen meegemaakt. Maar zij maakt alles goed. Ik had haar veel vroeger moeten tegenkomen.”