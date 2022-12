Jeugdtheater Min 1 wint Cultuurprijs van Stekene: “Elfensprookje ‘Hiwen’ lokte meer dan 500 toeschouwers naar parochiezaal”

Sint-Niklaas Stad krijgt 2,1 miljoen euro voor welzijn: “Geld zal onder meer gebruikt worden om discrimina­tie op woning­markt tegen te gaan”

Het stadsbestuur krijgt verspreid over drie jaar in totaal 2,1 miljoen euro aan Vlaamse subsidies om 11 concrete actiepunten rond samenleven en diversiteit van haar ‘Plan Samenleven’ uit te voeren. Een van die projecten is het uitvoeren van correspondentietesten om te zien of er sprake is van discriminatie is bij de verkoop of het verhuren van woningen in de stad.

