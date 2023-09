INTERVIEW. Nu frontman solo gaat: “Geen zorgen, ook Goose blijft knallen als nooit tevoren”

Goose wie of wat ook alweer? Bij de millennium-overgang vormen vier langharige vrienden uit Kortrijk een bandje en twee jaar later winnen ze Humo’s Rock Rally al. Ze scoren met hitje ‘British Mode’ en brengen in 2006 hun eerste album uit, waarmee ze headline-spots krijgen in de grotere tenten op festivals als Pukkelpop. Intussen zijn we vier studio-albums later en menig weelderige haarbos minder en staat Goose vooral bekend voor zijn erg rauwe, energieke liveshow die clubs, zalen en festivals in binnen- en buitenland in extase brengt met grootste hit ‘Synrise’ - sinds 2010 een Belgische dance-classic - als visitekaartje. Op dag één van het Waaslandse Crammerock kijken ze uit naar hun laatste optreden op Belgische bodem dit jaar, en blikken vooruit hoe het nu verder moet met Goose.