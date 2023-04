Huis van het Kind denkt na 4 jaar opnieuw aan verhuizen: “Bereikbaarheid laat te wensen over”

Voormalig schoolge­bouw Baken wordt residenti­eel wooncom­plex ‘Villa Meert’: “Histori­sche gevels blijven bewaard”

Het voormalige schoolgebouw van SBSO Baken in de Bellestraat in Sint-Niklaas wordt nog dit jaar verbouwd tot residentieel wooncomplex ‘Villa Meert’. De historische gevels en monumentale toegangspoort blijven in de plannen behouden. De start van de afbraakwerkzaamheden is voorzien nog voor de zomervakantie.