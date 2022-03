Houtgravure gestolen uit kerk Hellestraat

Sint-Niklaas Dit zijn de plannen met de grootste Grote Markt van het land: 10.000 vierkante meter groter, luifel van bloemenkun­ste­naar Daniël Ost, kostprijs 18 miljoen euro

Het definitieve ontwerp voor de nieuwe Grote Markt is klaar. Dat er geen tweede in- en uitrit voor de ondergrondse parkeergarage op te zien is, was verwacht. Maar de grote luifelconstructie in de punt van het plein en een nog grotere zone voor bushaltes op de Parklaan, zijn wel nieuw.

9 maart