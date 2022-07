Hitte of niet, zwemverbod blijft van kracht in Stekense Vaart en Moervaart

Zwemmen, springen en duiken in waterlopen houdt volgens de gemeente veel risico’s in. “Duiken in ondiep water kan letsels opleveren. Op de bodem liggen soms voorwerpen of takken die je door het troebele water niet kan zien. Bovendien komen in de waterlopen allerlei bacteriën voor die ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen. Het is daarom verboden om te zwemmen in de Stekense Vaart (Kanaal van Stekene) en in de Moervaart.”