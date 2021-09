“Hier hebben we allemaal zóveel goesting in”: stralende start voor Crammerock, deze zomer het grootste festival van het land

Voor één keer mag Crammerock zich het grootste festival van het land noemen. 35.000 bezoekers op twee festivaldagen, daarmee staat het festival in Stekene deze zomer op nummer één. De organisatie wachtte lang af, maar zette vanaf eind juli alles op alles om er een bijzondere editie van te maken, in deze tweede coronazomer, en meteen ook de dertigste verjaardag van het festival. Met headliners Doe Maar, dEUS, Balthazar, The Kooks, De Jeugd van Tegenwoordig, Tourist LeMC en The Charlatans heeft Crammerock bovendien ook nog een heel aardige affiche samengesteld. In totaal spelen er dit weekend 45 acts.

Dat héél veel mensen héél lang naar een good old muziekfestival hadden uitgekeken, bleek vrijdag meteen al bij de start van Crammerock. De uitbundigheid en het enthousiasme stond op ieders gezicht af te lezen. “Hier hebben we zóveel goesting in”, klinkt het bij de jongeren. Maar ook oudere generaties zijn extatisch. “Wij zijn van het Nederlandse Breskens en ook voor ons is Crammerock het eerste festival in twee jaar. We worden er echt héél blij van. We zijn hier al vaker geweest in het verleden, net zoals we trouw naar Rock Werchter gingen. Maar nu zaten we al zo lang op onze honger. Het was echt heel spannend om weer kaartjes te bestellen voor een festival.”

Corona hoort evenwel nog niet helemaal tot het verleden. Alleen met het intussen welbekende Covid Safe Ticket kunnen bezoekers binnen op het festival. Voor jongeren die nog niet helemaal op tijd gevaccineerd zijn geraakt, is er een testcentrum, in samenwerking met het UZ Gent. Daar kunnen ze even een sneltest laten doen, en binnen het kwartier weten ze of alles in orde is. “Ik heb pas dertien dagen geleden mijn tweede prik gekregen, dus dit festival komt één dag te vroeg”, vertelde de 17-jarige Louise. “Ook om de camping te betreden, heb ik groen licht nodig. Ik ben wel blij dat het hier zo goed georganiseerd is. Het is maar eventjes wachten en straks begint ook voor mij het festival.”

Vrijdag is het op Crammerock uitkijken naar onder meer Arsenal, Zwangere Guy, Doe Maar en Balthazar. Zaterdag staan onder meer de Britse bands The Charlatans en The Kooks op het podium, naast Tourist LeMC en De Jeugd van Tegenwoordig. dEUS sluit het festival af.

Volledig scherm Nog even checken of alles juist zit, op een kwartiertje voor de start van het festival. © JVS

Volledig scherm Ramkot is vrijdag om 14.45 uur de eerste van 45 bands die op Crammerock passeert. © JVS

