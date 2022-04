Heemkring stelt oude schoolplaten tentoon: “Iconen van de samenleving”

De platen en kaarten die te zien zijn in d’Euzie katapulteren de bezoekers terug in de (school)tijd. “Ze werden tientallen jaren geleden gebruikt om grote klasgroepen te onderwijzen”, schetst Luc De Brant van d’Euzie. “Oog in oog met deze grote platen besef je pas dat ze van hun charme en zeggingskracht niets verloren hebben. Het zijn iconen van de samenleving die zonder te bewegen dingen laten zien die er niet zijn.”

De tentoonstelling is iedere zondag gratis toegankelijk van 10 tot 12 uur en iedere donderdag van 13.30 tot 17 uur in het museum Oud Station in de Spoorwegwegel 1 in Stekene. Op feestdagen en in de maanden juli en augustus is de expo gesloten.