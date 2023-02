Heemkring d'EUZIE organiseert wandeling door de geschiedenis van Stekene

Stekene Focusgroep gemeente voor jongeren op zaterdag 11 februari

In het voorjaar van 2022 werd ‘Zeg et ies!?’ gelanceerd, een bevraging over het mentaal welzijn van jongeren in de gemeente. In het kader daarvan worden er focusgroepen voor jongeren georganiseerd waarin je kan brainstormen over acties voor de gemeente. Wil jij graag een stem krijgen in de toekomst van Stekene? Kom dan op zaterdag 11 februari naar de focusgroep.