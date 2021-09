Grootste coronaproof zomerfestival van het jaar met glans geslaagd: “Eén groot feest van start tot einde”

Het is een wel erg bijzondere jubileumeditie geworden voor het festival Crammerock. Voor de dertigste jaargang moesten bezoekers niet alleen een inkomkaart maar ook een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen. Dat bleek geen obstakel want nog voor de start kon reeds het bordje uitverkocht worden uitgehangen. De 35.000 festivalgangers genoten van begin tot eind. “Nooit eerder is er zoveel gedronken en gegeten”, lacht organisator Geert Robbrecht. “Onze financiële man had na afloop een erg brede glimlach op het gezicht. Maar dat mag je met uitbreiding over de hele crew zeggen. Onze medewerkers hebben hemel en aarde verzet om dit mogelijk te maken. Begin augustus werd de knoop pas finaal doorgehakt om het festival in deze vorm te laten plaatsvinden. We hebben dubbel zo hard moeten werken als anders. Hier en daar waren de wachtrijen wel iets langer dan anders maar iedereen was bijzonder begripvol. De knaldrag was alleszins bijzonder groot. Normaal gezien stroomt het volk met mondjesmaat toe maar nu stond het festivalterrein al van bij de start vol. Bij de afsluitende DJ-set leek er nog altijd niemand naar huis te zijn. Het publiek wou er duidelijk alles uithalen wat erin zat, het is één groot feest geworden van begin tot einde.”