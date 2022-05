Gratis sport, cultuur en muziek tijdens tweede editie van Stekeldag

Sint-Niklaas Applaus voor wie stapt, stept of fietst: leerlingen palmen straat in tijdens ‘Autoloze Schooldag’

In vier Sint-Niklase scholen kwamen woensdag de kinderen alleen maar te voet of met de fiets naar school. Een ‘Autoloze Schooldag’ die kaderde binnen de Klimaatweek. In basisschool Sint-Camillus in de Oude Molenstraat werd heel de straat afgesloten en kregen alle stappende, steppende en fietsende kinderen een warm applaus aan de schoolpoort.

27 april